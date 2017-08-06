Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[NS2] Factorio / Mise à niveau (Gratuite)
Simulation




Éditeur : Wube Software
Développeur : Wube Software
Genre : Simulation/Gestion
Disponible sur PC/Switch
Prévu sur NS2
Date de sortie : Décembre 2025
Langues : Japonais/Anglais/Espagnol/Français/Allemand/Italien/Néerlandais/Portugais/Russe/Coréen/Chinois.

Factorio a pour but la création d'une usine complètement automatisée, produisant des éléments de plus en plus complexes, dans un monde en 2D. Utiliser votre imagination pour concevoir votre usine, combiner de simples éléments en ingénieuses structures, tout en vous protégeant des aliens !


Portable : 1080p / Salon : 2160p (4K)
Temps de chargement réduit
Quelques animations de meilleure qualité
Quelques sprites de meilleure résolution
Autres améliorations visuelles
Capacité à construire des bases beaucoup plus grandes
Fonctionnalité "souris" disponible
Mise à niveau : Gratuit
Pour en savoir plus / Prévu pour Décembre 2025



Steam (Demo dispo)
Quelques tests de la version PC :
OpenCritic 82% Gamekult 9/10
    posted the 10/24/2025 at 01:45 PM by nicolasgourry
    comments (0)
