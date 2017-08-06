Éditeur : Awesome Games Studio

Développeur : Awesome Games Studio

Genre : Action/Rogue-Like

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : N.C.

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois/Ukrainien.

Par le développeur deQuand les hordes de l'Enfer gagnent en puissance, quand l'Équilibre éternel est menacé, le Ciel doit riposter. En dernier recours, il sacrifie l'un des Hauts Anges pour déchaîner le Faucheur de l'Enfer, une force dévastatrice et incontrôlable qui pourra peut-être rétablir l'ordre.Avec l'aide d'une mystérieuse entité appelée les Trois Sœurs, vous découvrirez les secrets de la corruption de l'Enfer... et bien plus encore. Il y aura aussi des chats. Enfin, probablement, car avec les chats, qui peut savoir ?