Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 10/01/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3879
visites since opening : 15511544
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC/PS5/XSX] Hellreaper / Trailer
Action




Éditeur : Awesome Games Studio
Développeur : Awesome Games Studio
Genre : Action/Rogue-Like
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : N.C.
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois/Ukrainien.

Par le développeur de Fury Unleashed
Quand les hordes de l'Enfer gagnent en puissance, quand l'Équilibre éternel est menacé, le Ciel doit riposter. En dernier recours, il sacrifie l'un des Hauts Anges pour déchaîner le Faucheur de l'Enfer, une force dévastatrice et incontrôlable qui pourra peut-être rétablir l'ordre.
Avec l'aide d'une mystérieuse entité appelée les Trois Sœurs, vous découvrirez les secrets de la corruption de l'Enfer... et bien plus encore. Il y aura aussi des chats. Enfin, probablement, car avec les chats, qui peut savoir ?


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=rYz5GH_5YJ4
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/01/2025 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo