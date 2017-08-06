description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Awesome Games Studio
Développeur : Awesome Games Studio
Genre : Action/Rogue-Like
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : N.C.
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois/Ukrainien.
Par le développeur de Fury Unleashed
Quand les hordes de l'Enfer gagnent en puissance, quand l'Équilibre éternel est menacé, le Ciel doit riposter. En dernier recours, il sacrifie l'un des Hauts Anges pour déchaîner le Faucheur de l'Enfer, une force dévastatrice et incontrôlable qui pourra peut-être rétablir l'ordre.
Avec l'aide d'une mystérieuse entité appelée les Trois Sœurs, vous découvrirez les secrets de la corruption de l'Enfer... et bien plus encore. Il y aura aussi des chats. Enfin, probablement, car avec les chats, qui peut savoir ?