Éditeur : Fellow Traveller

Développeur : Paper Castle Games

Genre : Aventure/RPG

Disponible sur PC/Switch

Langue : Anglais

Pars à l'aventure avec Ringo, une jeune experte en arts martiaux à la recherche de son frère, et Wolfe, un mystérieux vaurien qui fuit son passé. Ensemble, ils vont former un duo improbable pour retrouver les morceaux de la légendaire carte Wanderstar. Au cours de 10 "épisodes" d'une aventure s'inspirant des anime, Ringo et Wolfe devront coopérer pour trouver des réponses, réparer leurs erreurs passées et parcourir l'univers jusqu'à atteindre leur objectif. Qui sait, ils apprendront peut-être à s'apprécier en chemin !Ringo pratique le Kiai, un art martial magique qui est aussi le divertissement télévisé le plus prisé de l'univers. Ce style de combat lui permet de combiner des mots pour créer des attaques personnalisées lors d'affrontements intenses au tour par tour. Dans ton cheminement vers la maîtrise du Kiai, tu pourras te battre ou te lier d'amitié avec de redoutables pirates de l'espace, des vauriens mystérieux, de jolies sorcières, des lycéens délinquants, des corbeaux qui parlent et des experts en arts martiaux.