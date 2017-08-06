Éditeur : META Publishing

Développeur : NEXT Studios

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 5 Novembre 2025

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Polonais / Portugais / Russe / Coréen.

Un jeu basé sur la coopération.Vous incarnez deux adorables robots bipèdes, Aku et Sila.Après avoir réactivé tous les relais sur Terre, nos courageux héros bipèdes ont reçu un signal étrange d'une planète lointaine. Il devait forcément s'agir d'un appel à l'aide ! Voulant faire leurs preuves, nos amis mécaniques sont déterminés à aider ceux qui en ont besoin dans la Galaxie et à sauver héroïquement une planète en détresse. Après tout, même les plus petits robots peuvent accomplir des exploits !