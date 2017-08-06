description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : META Publishing
Développeur : NEXT Studios
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch
Date de sortie : 5 Novembre 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Chinois / Polonais / Portugais / Russe / Coréen.
Un jeu basé sur la coopération.
Vous incarnez deux adorables robots bipèdes, Aku et Sila.
Après avoir réactivé tous les relais sur Terre, nos courageux héros bipèdes ont reçu un signal étrange d'une planète lointaine. Il devait forcément s'agir d'un appel à l'aide ! Voulant faire leurs preuves, nos amis mécaniques sont déterminés à aider ceux qui en ont besoin dans la Galaxie et à sauver héroïquement une planète en détresse. Après tout, même les plus petits robots peuvent accomplir des exploits !