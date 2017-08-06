Éditeur : Numskull Games

Développeur : Triple Eh?

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/Switch

Date de sortie : 17 Octobre 2025

Langues : Français / Anglais / Allemand / Finois / Gallois / Espagnol / Japonais / Chinois / Coréen.

Prenez votre chapeau, allumez votre torche et plongez dans un monde de paysages en mouvement et de salles interconnectées, chacune étant une meticuleusement conçue boîte de puzzle regorgeant de dangers à éviter, de précision en plateforme et de secrets à découvrir.