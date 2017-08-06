Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 09/18/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3867
visites since opening : 15445217
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[PC/PS5/Switch] Lumo 2 / Date de sortie
Aventure





Éditeur : Numskull Games
Développeur : Triple Eh?
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/Switch
Date de sortie : 17 Octobre 2025
Langues : Français / Anglais / Allemand / Finois / Gallois / Espagnol / Japonais / Chinois / Coréen.

Prenez votre chapeau, allumez votre torche et plongez dans un monde de paysages en mouvement et de salles interconnectées, chacune étant une meticuleusement conçue boîte de puzzle regorgeant de dangers à éviter, de précision en plateforme et de secrets à découvrir.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=McB44aIx8sc
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/18/2025 at 01:30 PM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo