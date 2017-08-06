description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Numskull Games
Développeur : Triple Eh?
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/Switch
Date de sortie : 17 Octobre 2025
Langues : Français / Anglais / Allemand / Finois / Gallois / Espagnol / Japonais / Chinois / Coréen.
Prenez votre chapeau, allumez votre torche et plongez dans un monde de paysages en mouvement et de salles interconnectées, chacune étant une meticuleusement conçue boîte de puzzle regorgeant de dangers à éviter, de précision en plateforme et de secrets à découvrir.