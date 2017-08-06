Éditeur : Iceberg Interactive

Développeur : Bad Viking

Genre : Réflexion

Disponible sur PC/Switch

Langues : Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Coréen / Chinois.

Cher candidat,J'ai le plaisir de vous proposer un poste d'élève thaumaturge à Strange Antiquities.Vous êtes prometteur, avec un esprit vif et un estomac solide, exactement ce que ce travail exige. J'ai besoin que vous teniez la boutique pendant que je m'occupe d'autres affaires pressantes. Vous aurez besoin d'avoir un bon œil pour les détails quand vous fournirez des objets obscurs aux résidents d'Undermere pour leurs besoins ésotériques.De prime abord, Undermere peut sembler innocente et tranquille, une petite ville sereine au bord d'un grand lac. Mais elle se tient aussi à la frontière entre notre monde et le monde au-delà, et il nous revient de préserver la fragile réalité.Laissez-moi vous présenter vos tâches dans les grandes lignes, car vous devrez être prêt dès le premier jour.