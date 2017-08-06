Éditeur : Bohemia Interactive

Développeur : Airo Games

Genre : Action

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C.

Langue : Anglais.

En 1947, l'agence secrète NASS a été fondée pour décoder des signaux cosmiques mystérieux, ce qui a déclenché le boom technologique rapide du Japon.En 1986, l'activation d'un réacteur à énergie zéro a ouvert une brèche vers une autre dimension, laissant entrer des formes de vie extraterrestres et plongeant la planète dans une lutte désespérée pour sa survie.Parmi les survivants, Haru fait équipe avec Yoshida, un ancien scientifique de NASS, et ensemble, ils explorent un monde à jamais transformé, dans l'espoir de sauver la Terre et ceux qui sont piégés dans des anomalies de singularité.