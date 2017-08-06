description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Éditeur : Bohemia Interactive
Développeur : Airo Games
Genre : Action
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C.
Langue : Anglais.
En 1947, l'agence secrète NASS a été fondée pour décoder des signaux cosmiques mystérieux, ce qui a déclenché le boom technologique rapide du Japon.
En 1986, l'activation d'un réacteur à énergie zéro a ouvert une brèche vers une autre dimension, laissant entrer des formes de vie extraterrestres et plongeant la planète dans une lutte désespérée pour sa survie.
Parmi les survivants, Haru fait équipe avec Yoshida, un ancien scientifique de NASS, et ensemble, ils explorent un monde à jamais transformé, dans l'espoir de sauver la Terre et ceux qui sont piégés dans des anomalies de singularité.