[PC] Knights of the Fall / Trailer
Action




Éditeur : Bohemia Interactive
Développeur : Airo Games
Genre : Action
Prévu sur PC
Date de sortie : N.C.
Langue : Anglais.

En 1947, l'agence secrète NASS a été fondée pour décoder des signaux cosmiques mystérieux, ce qui a déclenché le boom technologique rapide du Japon.
En 1986, l'activation d'un réacteur à énergie zéro a ouvert une brèche vers une autre dimension, laissant entrer des formes de vie extraterrestres et plongeant la planète dans une lutte désespérée pour sa survie.
Parmi les survivants, Haru fait équipe avec Yoshida, un ancien scientifique de NASS, et ensemble, ils explorent un monde à jamais transformé, dans l'espoir de sauver la Terre et ceux qui sont piégés dans des anomalies de singularité.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=qOKiRmb8VbU
    iglooo
    posted the 09/11/2025 at 10:00 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    krusty79 posted the 09/12/2025 at 08:49 AM
    Bof bof...
    iglooo posted the 09/12/2025 at 11:57 AM
    Y'a un petit côté Salt'n Sanctuary en mode SF, avec ces anims chelous. A voir.
