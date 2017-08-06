Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
nicolasgourry
06/08/2017
last update : 09/12/2025
L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
[Consoles] AWAKEN : Astral Blade / Trailer
Action





Éditeur : ESDigital Games
Développeur : Dark Pigeon Games
Genre : Action
Disponible sur PC
Prévu sur PS4/XSX/XOne/Switch
Date de sortie : 2025
Langues : Français/Anglais/Allemand/Italien/Espagnol/Japonais/Polonais/Coréen/Russe/Chinois/Turc/Ukrainien.

Tania, une jeune fille bionique, est chargée par son créateur, le Dr Herveus, de rechercher et de sauver une équipe d'enquête disparue dans la forêt tropicale des îles Horace, où l'énergie mystérieuse de Karpas transforme les animaux et les plantes locaux en mutants agressifs.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 58%
https://www.youtube.com/watch?v=lGbBZu48Fck
    posted the 09/11/2025 at 01:00 PM by nicolasgourry
