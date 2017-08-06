Éditeur : ESDigital Games

Développeur : Dark Pigeon Games

Genre : Action

Disponible sur PC

Prévu sur PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 2025

Langues : Français/Anglais/Allemand/Italien/Espagnol/Japonais/Polonais/Coréen/Russe/Chinois/Turc/Ukrainien.

Tania, une jeune fille bionique, est chargée par son créateur, le Dr Herveus, de rechercher et de sauver une équipe d'enquête disparue dans la forêt tropicale des îles Horace, où l'énergie mystérieuse de Karpas transforme les animaux et les plantes locaux en mutants agressifs.