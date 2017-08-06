description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Éditeur : Acclaim
Développeur : Voidmaw
Genre : Action/Rogue-Lite
Disponible sur PC
Langues : Français/Anglais/Allemand/Italien/Espagnol/Japonais/Polonais/Coréen/Russe/Chinois/Turc/Ukrainien.
A bord d'une gigantesque station spatiale plongée dans un chaos cosmique.
Alors que la station échappe peu à peu à tout contrôle et que ses habitants, autrefois humains, se sont mués en monstres, tu incarnes l'infortuné explorateur chargé de faire la lumière sur la situation…