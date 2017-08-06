Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[PC] Katanaut / Disponible
Action





Éditeur : Acclaim
Développeur : Voidmaw
Genre : Action/Rogue-Lite
Disponible sur PC
Langues : Français/Anglais/Allemand/Italien/Espagnol/Japonais/Polonais/Coréen/Russe/Chinois/Turc/Ukrainien.

A bord d'une gigantesque station spatiale plongée dans un chaos cosmique.
Alors que la station échappe peu à peu à tout contrôle et que ses habitants, autrefois humains, se sont mués en monstres, tu incarnes l'infortuné explorateur chargé de faire la lumière sur la situation…


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=OAvYl2TOwPY
    tristram
    posted the 09/10/2025 at 10:00 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    tristram posted the 09/11/2025 at 04:04 PM
    et maintenant on attend pour les consoles.
