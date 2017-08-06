Éditeur : PARCO Games

Développeur : bildundtonfabrik

Genre : aventure

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 17 Novembre 2025

Langues : Français / Anglais / Italien / Portugais / Allemand / Russe / Chinois / Espagnol / Japonais / Coréen / Ukrainien / Polonais.

Par les développeurs deUn homme à tout faire est chargé de rénover un vieil appartement dans la ville de Berlin, en Allemagne.Au cours de ses vastes travaux de rénovation, il plonge de plus en plus profondément dans l'histoire de l'appartement.Des reliques d'antan s'avèrent être des témoins silencieux - et des compagnons d'autrefois - des anciens habitants de l'appartement.À chaque nouvelle découverte, il raconte à sa fille l'histoire derrière cette trace d'une aventure passée - avec ses propres protagonistes, dans son propre genre, avec une atmosphère très différente, mais toujours dans les mêmes quatre murs.