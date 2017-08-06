description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : PARCO Games
Développeur : bildundtonfabrik
Genre : aventure
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 17 Novembre 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Portugais / Allemand / Russe / Chinois / Espagnol / Japonais / Coréen / Ukrainien / Polonais.
Par les développeurs de Constance
Un homme à tout faire est chargé de rénover un vieil appartement dans la ville de Berlin, en Allemagne.
Au cours de ses vastes travaux de rénovation, il plonge de plus en plus profondément dans l'histoire de l'appartement.
Des reliques d'antan s'avèrent être des témoins silencieux - et des compagnons d'autrefois - des anciens habitants de l'appartement.
À chaque nouvelle découverte, il raconte à sa fille l'histoire derrière cette trace d'une aventure passée - avec ses propres protagonistes, dans son propre genre, avec une atmosphère très différente, mais toujours dans les mêmes quatre murs.