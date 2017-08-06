Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/23/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3837
visites since opening : 15315171
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Multi] The Berlin Apartment / Date de sortie
Aventure




Éditeur : PARCO Games
Développeur : bildundtonfabrik
Genre : aventure
Prévu sur PC/PS5/XSX
Date de sortie : 17 Novembre 2025
Langues : Français / Anglais / Italien / Portugais / Allemand / Russe / Chinois / Espagnol / Japonais / Coréen / Ukrainien / Polonais.

Par les développeurs de Constance
Un homme à tout faire est chargé de rénover un vieil appartement dans la ville de Berlin, en Allemagne.
Au cours de ses vastes travaux de rénovation, il plonge de plus en plus profondément dans l'histoire de l'appartement.
Des reliques d'antan s'avèrent être des témoins silencieux - et des compagnons d'autrefois - des anciens habitants de l'appartement.
À chaque nouvelle découverte, il raconte à sa fille l'histoire derrière cette trace d'une aventure passée - avec ses propres protagonistes, dans son propre genre, avec une atmosphère très différente, mais toujours dans les mêmes quatre murs.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=_d1r7HQbQbE
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    gareauxloups
    posted the 08/21/2025 at 09:30 AM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo