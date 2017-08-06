Éditeur : Snail Games

Développeur : Finish Line Games

Genre : Action

Disponible sur PC/XSX

Prévu sur PS5

Date de sortie : 28 Aout 2025

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Portugais/Coréen/Japonais/Chinois /Russe/Turc/Ukrainien.

Explorez le monde de Yob dans la peau de Zoe, héroïne bagarreuse qui cherche son passé pour mieux protéger son avenir.