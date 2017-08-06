Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/12/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3825
visites since opening : 15259272
subscribers : 36
bloggers : 14
[PS5] Robots at Midnight / Date de sortie
Action




Éditeur : Snail Games
Développeur : Finish Line Games
Genre : Action
Disponible sur PC/XSX
Prévu sur PS5
Date de sortie : 28 Aout 2025
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Portugais/Coréen/Japonais/Chinois /Russe/Turc/Ukrainien.

Explorez le monde de Yob dans la peau de Zoe, héroïne bagarreuse qui cherche son passé pour mieux protéger son avenir.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=Zuw_cfBW6cY
