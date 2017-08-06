description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Éditeur : Snail Games
Développeur : Finish Line Games
Genre : Action
Disponible sur PC/XSX
Prévu sur PS5
Date de sortie : 28 Aout 2025
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Portugais/Coréen/Japonais/Chinois /Russe/Turc/Ukrainien.
Explorez le monde de Yob dans la peau de Zoe, héroïne bagarreuse qui cherche son passé pour mieux protéger son avenir.