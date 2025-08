Cinéma

C’était dans l’air, c’est désormais un fait :, le studio abandonne progressivement l’idée d’un univers partagé en live action sans tête d’affiche crédible. Une forme de lucidité tardive, mais bienvenue.À la place,. Et ce n’est pas un hasard siLe projet en est à ses débuts, aucun réalisateur ni deal n’a encore été officialisé, mais(ce Spider Man alternatif venu de la Terre 138, plus anarchiste que justicier, créé en 2015 par Dan Slott et Olivier Coipel). Propulsé sur le devant de la scène grâce à, où il a volé la vedette à bien des personnages,. À voir si le long métrage saura rester fidèle à cette essence, ou s’il se contentera d’un vernis punk dans un cadre narratif bien sage.Mais ce n’est pas tout.. Autrement dit, le studio entend bien capitaliser sur ce multivers animé au succès critique et financier incontestable plutôt que de s’entêter dans un univers live incohérent et sans public.Pendant ce temps,. Mais dans l’ensemble, l’orientation est claire :mise désormais sur ses forces. Mieux vaut tard que jamais.Reste à espérer que cette transition ne transforme pas le Spiderverse en usine à spinoffs formatés. Parce que même en animation, on n'est pas à l'abris d'une overdose.