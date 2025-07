Cinéma

Sorti mercredi dans nos salles,. Un résultat solide pour ce reboot à 225 millions de dollars, qui assume pleinement son rôle de pierre fondatrice d’un univers partagé repensé.Mais derrière ce lancement, c’est une mécanique plus vaste qui se met en marche. Car avec. Un objectif jamais annoncé officiellement, mais vers lequel tous les indices convergent.Sous la houlette deet, le Chapitre 1 du DCU, intitulé, se déploiera au fil des prochaines années à travers plusieurs projets canoniques :, deux piliers narratifs dont l’importance sera cruciale dans l’architecture à venir., série produite par HBO, s’annonce commeà mi chemin entre enquête terrestre et mythologie cosmique. Le casting est d’ores et déjà connu :, revenu à contrecœur sur Terre après des années de service spatial, tandis que, jeune recrue marquée par un passé militaire et formée dans l’urgence face à une menace grandissante., personnage à l’égo surdimensionné et au tempérament explosif.etcomplètent la distribution dans les rôles respectifs de, une shérif locale mêlée malgré elle à l’enquête des Lanterns, et de, ancien mentor de Jordan devenu figure ambiguë de l’univers.Bien plus qu’une série dérivée, Lanterns jouera un rôle structurant, reliant les enjeux cosmiques à l’échiquier terrestre, et posant les bases d’alliances futures et un territoire indispensable si l’on envisage une convergence typeL’autre chantier d’envergure repose sur, encore invisible à l’écran dans cette nouvelle mouture du DCU.. Aucun acteur n’a été officiellement annoncé à ce jour, mais ce projet marquera la première apparition d’unintégré à la continuité officielle du DCU. Une précision importante, puisque, sans lien avec les ambitions collectives deCôté Amazones, le retour dese dessine lui aussi à l’horizon, même s’il n’a pas encore pris la forme d’un long métrage solo., dans un ton annoncé comme plus sombre et plus adulte, posant les fondations d’une future réintroduction du personnage.Contrairement à la tentative avortée de 2017,adopte aujourd’hui une approche plus méthodique.Et c’est là toute la nouveauté de cette stratégie : il ne s’agit plus de “copier” un modèle concurrent, mais. Lan’est plus un objectif précipité, mais l’horizon narratif d’un édifice en cours de consolidation.. Mais dans les faits,. Le lancement réussi de, les castings confirmés de, les projets en cours pouret, et la vision directrice assumée par James Gunn posent les bases d’une reconstruction inédite pourEt si la patience est de mise, le public semble déjà prêt à suivre cette trajectoire. L’engouement autour de Superman, notamment en France, en témoigne. Ce premier jalon ouvre une nouvelle ère :