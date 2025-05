Éditeur : Maximum Games / Breakfirst Games

Développeur : Breakfirst Games

Genre : Aventure/Réflexion

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 24 Juin 2025

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais / Chinois / Japonais.

Une importante base militaire alliée a été capturée par des forces ennemies, poussant le gouvernement à ordonner le lancement préventif d'une torpille pour la récupérer, et ce, malgré le risque qu'elle causerait d'innombrables victimes parmi les alliés.Cependant, après de nouvelles discussions en interne et des négociations avec l'ennemi, le gouvernement a décidé d’annuler la frappe, susceptible de déclencher une guerre mondiale. Le seul problème est que « The Triumphant », le sous-marin transportant la torpille, est hors de portée de communication, et que personne ne peut confirmer que les ordres d'annulation ont bien atteint le sous-marin.Pour éviter la guerre, le gouvernement a chargé ses deux meilleurs experts, les officiers Haurée et Leroy, de localiser « The Triumphant » avant qu’il ne soit trop tard. Ces deux stratèges géniaux de la flotte sous-marine vont être confrontés à une réalité à laquelle ils ne s'attendaient pas, car de récentes décisions ont suscité un dilemme moral parmi les marins.