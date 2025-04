Allez-vous chercher le chemin du retour ou commencerez-vous par explorer un peu cette grande ville ? Rentrer à la maison, c'est important, non ? C'est forcément la priorité des priorités. Enfin, ça fait partie des priorités. Sans doute... À l'occasion. Mais d'abord ! Place à l'exploration !

posted the 04/28/2025 at 09:35 PM by nicolasgourry