Éditeur : Studio Koba

Développeur : Studio Koba

Genre : Action

Prévu sur PC

Date de sortie : 23 Mai 2025

Langues : Français / Anglais / Japonais / Allemand / Chinois / Coréen / Polonais / Portugais / Russe.

ALARME! Les Hackernautes ont envahi Empire de Données!Aide Chichi Wakaba (pilote Haneda Girl) à sauver Empire de Donnée des redoutables (et intenses) Hackernautes. Plongez dans cette aventure à game feel exquis accompagnés du robot de combat tactique M.O.T.H.E.R. Coups d'épée ou balles, n'importe, contrôlez les deux personnages et jouez d'une façon créative et furieuse. Le tout avec des commandes précises et un loop addictif au rythme de la meilleur musique techno de cette saison. Êtes-vous partant ?