Éditeur : JanduSoft

Développeur : Isoca Games

Genre : Plateforme/Action

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 8 Mai 2025

Langues : Anglais / Espagnol.

Vous incarnerez Hariku, un bounty hunter ambitieux qui se vante d'être le meilleur dans son domaine. Sa vie bascule le jour où une mission apparemment banale vire au grand aventure, dévoilant les mystères d'une guerre ancestrale que l'on croyait terminée depuis longtemps.Accompagné de son énigmatique et parlant Owl, Owly, et de diverses alliés inattendus, Hariku explorera des paysages variés et vastes, des déserts arides aux marais boueux en passant par les forêts denses et les zones enneigées. Chaque recoin de ce monde fascinant regorge de secrets à découvrir.