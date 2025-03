Dans le futur, même la mort ne pourra pas vous libérer. Si un criminel meurt en purgeant sa peine, il est reconstruit pour retourner à sa souffrance. Vous purgez une peine de 1300 ans sur une planète-prison lointaine pour des crimes que vous n'avez pas commis. Votre seul espoir est un célèbre show télévisé appelé « Le Dernier Ticket ». Les règles sont simples : il y a une navette sur le toit de la prison, et si vous parvenez à vous frayer un chemin à travers des hordes de détenus et à l'atteindre à temps, vous retrouverez votre liberté.

Like

Who likes this ?

posted the 03/31/2025 at 02:10 PM by nicolasgourry