Éditeur : Ocean Drive Studio / Kakao Games

Développeur : Ocean Drive Studio

Genre : Action

Disponible sur PC (Accès Anticipé)

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 13 Mai 2025

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Russe / Chinois / Japonais / Espagnol / Coréen.

En tant qu'agent de S2P Corporation, il vous revient d'enquêter sur une crise dans le complexe le plus top secret d'une société spécialisée dans les opérations occultes.Incarnez les agents Red, Boy Scout, Beaker et Scalpel, tandis qu'ils combattent pour déterrer les secrets enfouis de la section 13 et en profitent pour élucider les mystères de leur passé. Récoltez des données sur les entités paranormales déchaînés qui hantent les souterrains et découvrez en quoi cela vous concerne.