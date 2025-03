Éditeur : Saber Interactive

Développeur : Twirlbound

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 28 Aout 2025

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Chinois.

Incarnez l'Écuyer, un jeune apprenti chevalier dont la détermination et la loyauté l’entraînent dans une grande aventure à la recherche de son chevalier. Équipé d'un seul bouclier, vous devrez mettre à profit votre entraînement et améliorer vos compétences pour surmonter les obstacles, aider les citoyens et prouver que vous êtes digne du titre de chevalier.