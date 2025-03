Éditeur : Far From Home

Développeur : Far From Home

Genre : Simulation

Disponible sur PC (Accès Anticipé)

Prévu sur PC/PS5

Date de sortie : 14 Avril 2025

Langues : Français / Anglais / Portugais / Allemand / Russe / Espagnol / Chinois / Japonais / Coréen

Une catastrophe écologique planétaire a englouti la surface sous une gigantesque couche de poussières toxiques. Reconnaîtrez-vous notre monde alors que vous revenez sur place des siècles plus tard?Construisez et personnalisez un dirigeable futuriste à bord duquel vous survolerez la surface de la Terre, et qui sera tout à la fois votre abri, votre atelier, votre laboratoire et bien plus encore.Contrôlez et pilotez l’appareil vers les ruines de notre civilisation et ses mystérieuses anomalies. Gérez sa coque et assurez son intégrité.Récupérez des ressources pour l’améliorer et en faire l’aéronef dont vous avez toujours rêvé.