Vous incarnez Daniel McGovern, un agent itinérant du Bureau de la pensée de la Leviathan. Vous devrez utiliser une technologie avancée et entrer dans l'esprit des accusés pour examiner des scènes de crime, interroger des suspects et faire votre rapport à la Leviathan.

posted the 03/17/2025 at 06:30 PM by nicolasgourry