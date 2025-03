Éditeur : Humble Games

Développeur : Pocketwatch Games

Genre : Stratégie

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 10 Avril 2025

Langues : Français / Anglais / Portugais / Allemand / Russe / Espagnol / Chinois.

Monaco est une ville où luxe et avidité règnent en maîtres. Autant dire qu'elle constitue la cible parfaite pour vous et votre gang international de génies du crime. Vous avez enrôlé la crème de la crème, et tout ce beau monde va devoir unir ses forces et ses compétences uniques pour mettre la ville à sac. Est-ce que vous et vos amis parviendrez à faire ployer Monaco ?