Un vaste domaine s'offre à vous pour l'explorer, rempli de lieux uniques, de factions étranges et d'un casting coloré de personnages. Afin de punir l'Empire pour ses fautes, les Anciens Dieux ont libéré leur pouvoir il y a mille ans, provoquant ainsi la désolation des royaumes.Le continent est désormais un désert de ruines, rongé par des anomalies occultes, infesté de monstres déformés et hanté par des morts-vivants, même après des siècles de reconstruction.

posted the 03/02/2025 at 12:00 PM by nicolasgourry