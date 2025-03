Par le développeur deetLorsque les fleurs musicales du jardin d’Hana se retrouvent disséminées aux quatre coins des magnifiques îles célestes, seuls les Tempopo magiques peuvent l’aider à les retrouver. De nature indisciplinée et mal organisée, les Tempopo doivent compter sur les talents de chef d’orchestre d’Hana pour les guider et les aider à résoudre les casse-têtes de chaque île.

Who likes this ?

posted the 03/02/2025 at 11:55 AM by nicolasgourry