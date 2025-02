Éditeur : Astrolabe Games / Meridiem Games

Développeur : Space Colony Studios

Genre : Narratif

Prévu sur PC/PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 20 Février 2025

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Chinois.

La guerre est finie. La guerre ne fait que commencer.Calendrier planétaire 214. Quatre années se sont écoulées depuis la fin de la guerre solaire. Notre protagoniste, marqué par la perte de ses compagnons d'équipage, est réaffecté au vaisseau de patrouille jovien Gun-Dog, qui a reçu l'ordre d'enquêter sur de mystérieux signaux provenant des confins de l'espace jovien.À l'insu de l'équipage du Gun-Dog, un nouveau danger se profile au plus profond de l'océan d'étoiles, menaçant non seulement le Gun-Dog, mais aussi tout son équipage.Incarnez l'officier de sécurité du Gun-Dog et tentez de sauver le vaisseau d'un assaillant inconnu tout en faisant face à la paranoïa, aux conspirations et aux vendettas qui éclatent au sein de l'équipage. Alors que la camaraderie s'effrite, parviendrez-vous à relever les défis qui vous attendent ?