Meilleurs STR (stratégie en temps réel)

Si c'est un jeu qui appartient à une licence, précisez le jeu (l'épisode par exemple) de cette licence, précisez le support quand le jeu à le même nom sur des consoles de génération différente

5 jeux (pas 4 ou 6, mais bien 5) pour que nous prenons en compte (sinon nous prenons pas en compte) pour que ce soit équitable.

J’enlèverai tout commentaire qui n'a rien à voir avec les conditions posés

Vous pourrez vous interpeller lors des "rappels" et du "résultat"

Vous êtes pas obligé de participer, évidement, mais si vous participez, veuillez choisir 5 STR/RTS (réfléchissez bien, car c'est jamais simple de faire un choix, je reconnais).(pour que ce soit plus facile de comptabiliser les votes)Votre liste (elle évoluera en fonction de vos choix) :Warcraft 3Age of Empires 2 (2 Points)Starcraft 2Les FourmisWarrior KingsStar Wars : Empire at WarDune II : La Bataille d'Arrakis (2 Points)Warhammer 40,000 : Dawn of WarSupreme commander 2Total war : shogun 2Star craft 2Compagny of heroesCommand and Conquer : Alerte rougemtkaragorn / darksly / marchale