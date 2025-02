Point'n click







Éditeur : ̶d̶e̶s̶ ̶b̶r̶a̶n̶l̶e̶u̶r̶s̶ Crunching Koalas

Développeur : ̶d̶e̶s̶ ̶s̶a̶l̶o̶p̶s̶ Dexai Arts

Genre : Bug-party berlinoise + The Bouncer

Disponible sur PC/PS5-4/Xbox/Switch

Langues : Anglais / Allemand

Un petit article rapide pour vous avertir de ne pas acheter le jeu vu qu'il est farci de bugs (selon les commentaires Steam et l'expérience personnelle), et du genre de ceux à vous obligeant à reprendre une partie depuis le début. De quoi en rester à basses ourdies !!Vous me direz qu'un jeu où pas une seule critique n'était disponible avant sa sortie si ce n'est sur un unique site "interlope" ne devrait inspirer confiance et donc achat et vous aurez bien raison, mais le groupe 1D se devait de tester jusqu'au bout ce qu'il en était (professionalisme oblige bien évidemment), et mis à part le fait que le jeu tourne relativement bien sur Switch et que les temps de chargement restent convenables, la présence de ces bugs de l'espace disqualifie totalement le jeu.Contrôle qualité aux fraises donc, va savoir si les développeurs et éditeurs ne se sont pas un peu trop investis dans l'enquête de terrain... On leur souhaite une semaine dans un festival italo-disco pour expier leurs fautes bien évidemment.