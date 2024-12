Éditeur : Something We Made

Développeur : Something We Made

Genre : Aventure

Prévu sur PC/Consoles

Date de sortie : 2026

Langue : Anglais

Remettez-vous dans la peau d'un photographe curieux et partez pour une toute nouvelle aventure qui vous permettra de découvrir des détails cachés, d'aider vos amis en chemin et de documenter les petites merveilles du monde dans TOEM 2.