Éditeur : United Label

Développeur : Odd Bug Studio

Genre : Aventure/RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 28 Janvier 2025

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Polonais/Portugais/Russe/Chinois.

Nous connaissons la date, par rapport aux réservations des plateformes de jeu.

Steam / Sony / Nintendo / Microsoft

Il était prévu pour Février 2025, il sortira un peu avant le 28 janvier 2025.

La vie commence tout juste à reprendre son cours pour les Rats du Sud après la terrible guerre qui opposait les Rongeurs aux Grenouilles. Mais un ancien être démoniaque innommable se réveille dans le Nord, doté d'ailes noires comme la mort, de crocs acérés comme l'acier et d'une soif de vengeance qui ne sera assouvie qu'en faisant couler le sang...Lancez-vous dans une quête épique et incarnez Arlo, le jeune héritier des Gardiens des Terres désolées, tandis qu'il explore les vastes terres enneigées du Nord afin de mettre un terme une bonne fois pour toutes à la menace des Ailes obscures. Chassez des bêtes gigantesques. Unissez des clans isolés. Améliorez votre colonie. Et découvrez un secret mêlant sang et couronne...L'époque des héros est révolue. Le Royaume a désormais besoin d'un combattant issu du Nord, froid et rude comme la glace qui règne sur ces terres. Un rat... forgé dans le fer.Et c'est ainsi qu'un nouveau conte commence...