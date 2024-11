Éditeur : Meridiem Games / Astrolabe Games

Développeur : ChaoticBrain Studios

Genre : Aventure/RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Portugais.

Année 2053, le monde tel que nous le connaissons s'est effondré dans une guerre perdue dans le temps. Aujourd'hui, seule l'inégalité subsiste, sous la forme de Viridis, la grande ville qui englobe la dangereuse Blind City et la luxueuse Bright City.Axel McCoin, autrefois inspecteur de police, deviendra la pièce maîtresse pour démasquer tout un complot de corruption et de pouvoir qui pèse sur la paix instable de Viridis.ExperiFRcez les histoires de la ville et de ses habitants, en accompagnant Axel dans sa mission pour renverser l'ordre établi et démolir les fondations de cette société corrompue.