Éditeur : Lucid Dreams Studio

Développeur : Lucid Dreams Studio

Genre : Metroidvania

Disponible sur PC

Prévu sur PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 22 Novembre 2024 (PS5)

Langues : Français / Anglais / Portugais / Chinois.

BIOMORPH débarque sur PS5 le 22 novembre !

X

Vous devrez utiliser votre dextérité pour explorer un immense monde aux paysages variés. Résolvez des puzzles et des challenges de platforming, combattez des monstres dangereux et volez leur corps pour pouvoir utiliser leurs pouvoirs. Prenez garde, chaque créature vaincue peut revenir avec de nouveaux pouvoirs encore plus menaçants. Les joueurs feront évoluer leur personnage en combattant dans les vastes zones entourant la ville, en collectant de nouvelles capacités, mémentos et blueprints. Votre voyage révélera de surprenantes et alarmantes révélations autour des origines de notre héros.