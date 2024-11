Éditeur : Rogue Games

Développeur : MAETH

Genre : FPS

Disponible sur PC

Prévu sur Consoles

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand.

Vous incarnez SEVEN, une femme super soldat des forces spéciales tombée en disgrâce, qui se trouve mêlée à un conflit avec les forces gouvernementales. Tandis que ces dernières cherchent à la tuer, une mystérieuse voix intérieure la pousse à survivre. Trahie par son organisation et décidée à renverser la Junte, un régime militaire gouvernant le SPRAWL d'une main de fer, SEVEN doit fuir la Cité fortifiée et découvrir les secrets que renferment la SPIRE.Les rues tentaculaires du SPRAWL grouillent de membres de l'armée du gouvernement. Mais les allées sombres et bâtiments dilapidés sont tous compatibles avec l'implant cybernétique « ICARUS », qui permet à SEVEN d'effectuer des manœuvres défiant les lois de la gravité, comme courir sur les murs et ralentir le temps avec les gouttes d'adrénaline récupérées des ennemis démembrés. Face à une horde de troupes diverses et des armes soigneusement conçues, sa capacité de survie sera poussé dans ses derniers retranchements.Le SPRAWL finit par tous nous engloutir... Saurez-vous lui échapper ?