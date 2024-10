IGNFrance 10/10

Gameblog 9/10

Millenium 90%

ActuGaming 8,5/10

JeuxActu 17/20

JV 17/20

Silent Hill 2 est un chef-d'œuvre intemporel du jeu vidéo, marquant les esprits par son atmosphère oppressante et ses thèmes psychologiques complexes. Le remake par Bloober Team réussit l'exploit de rester fidèle à l'œuvre originale tout en modernisant certains aspects, malgré des choix de gameplay rigides qui ne feront pas l'unanimité mais qui nous paraissent nécessaires. La refonte visuelle sous Unreal Engine 5 est globalement réussie, bien que certaines imperfections subsistent, notamment au niveau des animations et des transitions. Le sound design, mené par les thèmes originaux d'Akira Yamaoka, renforce l'immersion. Les combats, bien que plus dynamiques qu’en 2001, gardent l’essence de l’oppression vécue par James. Ce remake est un hommage respectueux à l’œuvre originale, offrant une expérience toujours aussi marquante et terrifiante.C’est un retour gagnant, fracassant et marquant pour Silent Hill. Bloober Team signe ici le meilleur jeu de son histoire. Loin d’être opportuniste, Silent Hill 2 Remake est à la fois une lettre d’amour à la licence et une relecture réussie de l'œuvre d’origine. Fidèle et très différent, ce nouveau regard modernise l’horreur psychologique sans jamais se défaire de ses racines old school. Silent Hill 2 Remake est profondément effrayant, anxiogène. Il nous absorbe des heures durant dans son sinistre univers et nous malmène à grands coups de séquences marquantes. Jamais le jeu ne perdra son sens si unique ni sa vision si torturée de l’horreur, à l’image de ses personnages plus touchants et tourmentés que jamais. Oui, il y a quelques accrochages ici et là, mais tout est tellement prenant qu’on vient vite les excuser. Konami peut être fier, Bloober Team vient de réussir son pari de nous refaire adorer la licence. Difficile de dire si ce Silent Hill 2 Remake arrive réellement à surpasser l’original. Il est parfois, souvent, au-dessus, mais aussi parce qu'il est différent. En tout cas, même si vous avez poncé le jeu d’origine, il serait vraiment dommage de bouder ce nouveau Silent Hill 2 qui, en plus d’être un très bon remake, est tout simplement un excellent survival horror qui fait honneur à la licence et nous donne énormément d’espoir pour la suite.En dépit de quelques faiblesses techniques et de combat, Silent Hill 2 Remake est une réussite qui ravira à la fois les nostalgiques et les nouveaux venus. Bloober Team a su moderniser le jeu sans trahir son esprit, en renforçant son ambiance oppressante et en ajoutant des nouveautés bienvenues. L'histoire poignante de James Sunderland, servie par des thèmes universels et intemporels, résonne toujours aussi fort aujourd'hui qu’en 2001. Ce remake est une véritable lettre d’amour aux fans du jeu original, tout en offrant une expérience marquante pour ceux qui découvrent Silent Hill pour la première fois. Il s'inscrit, tout comme l'original, dans ces jeux qui restent dans les coeurs et les esprits.Si l’on trouvera à redire sur son utilisation abusive d’adversaires nous sautant dessus par surprise, et qu’il nous a par ailleurs semblé un peu trop long pour son bien, il est néanmoins indéniable que Silent Hill 2 Remake est un grand jeu. Survival Horror résolument old school, le titre de la Bloober Team n’oublie pas d’intégrer des éléments modernes pour un confort certain. À côté de cela, il est absolument divin sur le plan visuel et sonore, tout en demeurant extrêmement fidèle au titre original, et en intégrant quelques bonnes idées de Game Design. Quant à son histoire singulière, elle n’a jamais été aussi bien narrée. Malgré ses petites imperfections, ce remake redonne confiance en l’avenir d’une série qu’on a bien failli croire disparue.Envoyé au bûcher avant même d'avoir pu se justifier de ses maladresses de communication, Silent Hill 2 Remake tient aujourd'hui sa revanche. Non seulement Bloober Team nous livre une relecture moderne du jeu de Masashi Tsuboyama avec ce remake, mais le studio polonais est surtout parvenu à captiver l'essence même de ce qu'il représentait, à savoir une plongée angoissante et anxiogène dans l'esprit torturé et douloureux de James Sunderland. Les thèmes abordés ont d'ailleurs une résonnance encore plus forte aujourd'hui, puisqu'on y parle de violences conjugales, de toxicité, de maltraitance à l'enfance et même de suicide. Tout n'est pas parfait attention, et on aurait aimé des animations plus up-to-date, un système de combat plus souple aussi, et peut-être un chara-design plus marqué, mais l'atmosphère incroyable qui se dégage du jeu parvient à nous faire oublier ces errances techniques. D'aucuns diront d'ailleurs que cette rigidité participe à la proposition old school que peut représenter le titre, mais on préfère se dire que Bloober Team n'a peut-être pas eu le budget nécessaire pour aller jusqu'au bout de ses envies. Mais qu'importe, l'expérience fut tellement plaisante du début jusqu'à la fin qu'on ne peut saluer le travail de cette équipe polonaise qui a traité ce monument du jeu vidéo avec le plus grand des respects. Je n'avais pas rejoué à Silent Hill depuis 2001, j'ai eu l'impression avec ce remake de retrouver mes 20 ans. Et ça, ce n'est pas rien...Replonger dans ce Silent Hill 2 totalement reconstruit par Konami, c’est comme retourner dans un village d’enfance cher à notre cœur des décennies plus tard, ou retomber sur une déclaration enflammée écrite par une personne avec qui les liens sont rompus… tout est là comme dans les souvenirs, mais tout est différent aussi. James Sunderland est de retour, accompagné de ses éternels démons. Si notre héros a des doutes quant à la nécessité de sa venue au cœur de la ville maudite, nous n’en avons plus : ce périple éprouvant est un rêve pour les fans, autant qu’il sera un cauchemar pour les autres. Au sein de cette histoire marquante dont on est le Éros (et Thanatos), les allers-retours infernaux aux confins des ténèbres – encore plus nombreux qu’en 2001 – laisseront les touristes sur le bord de la route. La Bloober Team a écrit une lettre d'amour avant tout destinée aux fans de Silent Hill 2. Une lettre au moins aussi puissante que celle adressée aux passionnés de survival-horror 23 ans plus tôt, rédigée par la Team Silent.