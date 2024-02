Silent Hill 2 : Bloober Team n'hésite même plus à pointer du doigt le marketing de Konami

Les problèmes de communication s'enchaînent entre Konami et Bloober Team pour le cas. On savait déjà que la dernière bande-annonce livrée fin janvier était tirée d'un ancien build dû à une diffusion normalement prévue en 2023, avant que Konami ne souhaite la garder sous le coude sans prendre en compte du coup l'évolution graphique depuis, mais c'est surtout l'orientation action qui a déplu et sur ce point aussi, il semble qu'il y a mésentente entre les deux responsables.Interrogé sur une chaîne d'information polonaise, le PDG de Bloober Team a indiqué qu'il comprenait parfaitement les commentaires négatifs de la part de la communauté car « il aurait pu lui-même les écrire ».A se demander si la collaboration entre les deux se poursuivra au-delà du lancement (sans date, mais c'est « proche »).