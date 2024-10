Éditeur : indie.io

Développeur : Cosmoscouts

Genre : FPS

Prévu sur PC

Date de sortie : 28 Octobre 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Japonais / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc.

La lune. Notre plus proche voisin céleste. Un lieu plein de mystères et d'étrangetés. C'est vrai, il n'y a pas que des rochers et des défis impossibles à relever. Un astronaute solitaire est sur le point de l'apprendre par lui-même lorsqu'il perd le contact avec la Terre et entame une odyssée interstellaire à travers l'univers.