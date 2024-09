Éditeur : Perp Games

Développeur : Truant Pixel

Genre : Action

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : 2024

Langue : Anglais

Cela fait 3 ans que le monde a brûlé. La cause en était ARGUS, le système de surveillance interstellaire contrôlant les Forces Armées Solaires.Dans un centre secret, profondément enfoui sous la surface de la Terre, les derniers vestiges de l'humanité se préparent à lancer une contre-attaque audacieuse.Prenez le contrôle d'un chasseur spatial de pointe et affrontez les hordes ennemies dans une ultime tentative pour détruire ARGUS et restaurer la paix au sein du système Sol.