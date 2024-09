Une aventure de lapins courageux ! L'histoire de LAPIN commence dans un parc où les gens abandonnent leurs lapins de compagnie.Sous ce parc, cinq lapins vivent dans un terrier. Ils survivent en volant le foin de la mangeoire à lapins située sur le sol jusqu'à leur terrier appelé Alfa. Cependant, lorsque la construction du parc commence, ils sont obligés de quitter leur terrier bien-aimé et de s'aventurer dans l'inconnu pour trouver une nouvelle maison.Liebe, un lapin blanc, part à l'aventure aux côtés de Capitaine, Bianca, José et Montblanc.

