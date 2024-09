Parmi les vestiges post-apocalyptiques d'une civilisation extraterrestre avancée, une paria orpheline nommée Inayah entreprend un périlleux voyage pour retrouver sa tribu. Parcourant un monde divisé sous la houlette de son mentor, elle nouera des amitiés et percera des secrets qui redéfiniront le sens de la famille. Vivez une aventure pleine d'émotions où la moindre décision détermine le destin d'Inayah.

