Éditeur : Blumhouse Games

Développeur : Cozy Game Pals

Genre : Horreur

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 22 Octobre 2024

Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Polonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois.

L'histoire de Sunnyside High est bien sombre. Lorsque Vivian s'aventure dans les couloirs déserts pour une séance de spiritisme avec la rebelle Amy, elle se retrouve soudainement seule et à la merci du monstre qui erre dans les couloirs. Vivian doit alors éviter le regard du monstre, retrouver son amie et découvrir la vérité troublante et meurtrière d'une tragédie vieille de plusieurs décennies. Fear the Spotlight est une lettre d'amour terrifiante aux jeux d'horreur classiques des années 90, avec une histoire riche, des énigmes à résoudre et une atmosphère oppressante. Ce jeu narratif est parfait pour les novices qui souhaitent découvrir les jeux d'horreur.