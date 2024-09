Éditeur : Strange Scaffold / Frosty Pop

Développeur : Strange Scaffold

Genre : FPS

Disponible sur PC

Langue : Anglais

Vous êtes Alphonse Harding, agent secret à la retraite depuis six ans. On vous a demandé de travailler sur ""une dernière mission"" de trop. Votre refus déclenche une violente guérilla entre vous et le Covert Operations Initiative (COI), une organisation qui a tendance à se débarrasser de ses opposants dans la forêt... avec les douilles des balles.Anéantissez vos adversaires. Utilisez leur équipement contre eux. Retranchez-vous dans votre réseau de tunnels avant que les forces ennemies vous localisent. Et recommencez l'opération.