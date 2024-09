Éditeur : Headware Games

Développeur : Headware Games

Genre : Aventure/Horreur

Disponible sur PC

Langue : Anglais.

Cela fait 12 jours que Sasha est partie.Vous en avez parlé, vous en avez discuté et vous en avez même ri. Toute personne saine d'esprit savait qu'aller dans cet endroit était un vœu de mort. Mais Sasha n'était pas du genre à s'effrayer facilement, elle voulait des réponses et il n'y avait qu'un seul endroit où ces réponses étaient vraies. Sa décision était déjà prise, mais il ne fallait pas s'attendre à ce qu'elle le fasse sans vous.Douze nuits blanches plus tard et vous recevez enfin l'appel. Tax a trouvé quelqu'un, un agent de la sécurité des frontières qui cherche à se faire un peu d'argent en douce. Il peut vous obtenir une autorisation, une fenêtre de deux heures pour voler dans la zone, trouver Sasha et vous tirer de là.Vous traversez la zone d'exclusion, mais quelque chose ne va pas. Le système de navigation tourne en rond et vous perdez de l'altitude. Avant que vous ne vous en rendiez compte, un blanc aveuglant envahit le ciel. Le tableau de bord s'assombrit et votre aéroglisseur s'envole comme un ballon de plomb, s'écrasant dans les rues pavées en contrebas.