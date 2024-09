Éditeur : Chasing Rats Games

Développeur : Chasing Rats Games

Genre : Stratégie/Rogue-Like

Prévu sur PC/Consoles

Date de sortie : 2025

Langues : Français / Anglais

Dans la veine de la licenceCédez à votre côté obscur et revêtez la robe d'un adepte pour conquérir progressivement le monde entier. Dessinez avec votre sang et réalisez des rituels pour vaincre vos ennemis et surmonter tous les défis qui se dressent sur votre chemin. Accomplissez la terrible volonté de votre dieu pour obtenir encore plus de pouvoirs magiques. Recrutez des disciples qui vous obéiront au doigt et à l'œil. Ce ne sont que des pions sans cervelle prêts à tout pour vous satisfaire. Donnez-leur des ordres et sacrifiez-les selon la volonté de votre dieu afin de réaliser des rituels encore plus puissants ! Provoquez la fin du monde... ou mourez en essayant.