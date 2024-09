JV 16/20

Millenium 75%

IGNFrance 6/10

Gameblog 5/10

Au risque de décevoir ses détracteurs, Concord est un très bon hero shooter qui pourrait très bien faire de l’ombre aux cadors du genre, si tant est qu’une communauté de joueurs le portent jusque-là. Le jeu service de Firewalk s’appuie sur des arguments solides : de super sensations de shoot, 16 héros variés et parfaitement huilés, une technique et une direction artistique impeccable et même de séduisantes perspectives tactiques. En l’état, on regrette juste des modes de jeu trop classiques ainsi qu’un univers qui aurait mérité une place plus importante au sein de l’expérience... Deux points qui ne sont pas gravés dans le marbre et qui s’amélioreront très certainement au gré des futures mises à jour (toutes gratuites, il n’y a pas de season pass ou de battle pass, on le rappelle). Une très bonne pioche. On a adoré !Concord est un pari trop osé pour Firewalk et PlayStation Studios qui sort un jeu 100% multijoueur payant dans une piscine de jeux du genre free-to-play et déjà célèbres. Si le jeu n'est fondamentalement pas mauvais, il est plus lent et moins dynamique que ses concurrents ce qui freinera certains joueurs, et ne révolutionne aucunement le genre, ce qui aurait pu justifier ces frais d'entrée. Malgré des idées intéressantes, des graphismes alléchants et des modes de jeu variés, Concord n'apporte au final rien de nouveau comparé à d'autres hero-shooters comme Valorant ou XDefiant, eux aussi sur console et totalement gratuits, avec des parties classées disponibles. Le jeu souhaite être ce "hero-shooter pour casuals par excellence", mais ce genre a t-il une place dans l'écosystème actuel, et payant en plus ? Il est malheureusement très difficile de voir un avenir radieux pour Concord sans quelques remises en question radicales.Il ne fait aucun doute que Firewalk Studios a apporté un soin tout particulier à leur nouveau projet. Cependant, c'est par sa proposition une fois la manette en main que Concord risque rapidement d'être délaissé au profit d'autres titres. Pour l'heure, nous ne parvenons pas à trouver de véritables arguments (outre son esthétique) permettant de sortir le jeu de la concurrence. Mais il existe aujourd'hui une liste longue comme le bras de jeux revenant d'outre-tombe grâce à l'apport de contenu, de patch et d’une très bonne communication - comme une certaine série d'anthologies ayant été annoncée il n'y a pas si longtemps sur Prime Video… qui sait.Concord n’est pas un jeu horrible ou un accident industriel, mais il n’est pas à la hauteur d’autres concurrents. Encore plus après huit ans de développement. Si l’univers SF et le mood Les Gardiens de la Galaxie sont intéressants de prime abord, il aurait fallu que ce soit mieux exploité avec un mode solo annexe par exemple. Bien que la variété des héros et de leurs compétences soit l’une des qualités du titre, on regrette la relative mollesse de l’ensemble, le manque de sensations de certains pouvoirs et d’originalité dans les modes. Au final, au bout de quelques heures, et à part dans le cadre de ce test, on a du mal à se dire qu’on y rejouera.