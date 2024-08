C'est la suite deAprès sa fuite de Valfaris, Therion a traqué Lord Vroll à travers la galaxie. L’heure de la confrontation finale approche à grands pas, et Therion s’installe aux commandes de Mecha Therion, son arme combattante secrète et redoutable !

Éditeur : Big Sugar / East2West Games Développeur : Steel Mantis Genre : Shoot 'Em Up Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe / Chinois / Ukrainien.

Shoot 'em up

posted the 08/30/2024 at 09:40 PM by nicolasgourry