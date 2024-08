Éditeur : Playstack

Développeur : LocalThunk

Genre : Réflexion/Rogue-Like

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Anglais/Français/Italien/Allemand/Néerlandais/Japonais/Polonais/Portugais/Espagnol/Chinois.

DLC : Friends of Jimbo

Disponible / Gratuit

Collaboration avec The Witcher 3, Among Us, Dave the Diver et Vampire Survivors

Combinez des mains de poker avec des jokers uniques pour créer une variété de synergies et de decks. Gagnez assez de jetons pour venir à bout des mises, tout en découvrant des bonus de main et des decks secrets. Il vous faudra tous les avantages possibles pour atteindre l'ultime blind, venir à bout du dernier ante et remporter la victoire.