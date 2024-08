Éditeur : Tripwire Presents

Développeur : The Game Kitchen

Genre : Infiltration

Prévu sur PC/PS5/XSX

Date de sortie : 2025

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois / Espagnol

Par le développeur de la licenceL'action se situe dans un monastère espagnol du XVIIIe siècle. Situé dans les Pyrénées, ce monastère jésuite délabré abrite un asile et une prison inquisitoriale. Cinq prisonniers – tourmentés par des châtiments cruels, la folie et le désespoir – unissent leurs compétences et leurs ressources pour affronter leurs phobies, repousser la folie, découvrir les mystères du monastère et trouver un moyen de s'échapper.