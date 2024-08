Éditeur : Twin Sails Interactive

Développeur : Different Sense Games / Lazy Bear Games

Genre : Aventure/RPG

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : 24 Septembre 2024

Langues : Français /Anglais / Allemand / Japonais / Russe / Chinois / Portugais / Espagnol.

Incarnez Emily et son frère petit Chester, alors qu'ils passent leurs vacances d'été chez leur grand-père, dans une petite ville tranquille. Peut-être trop tranquille… Des enfants disparaissent, des cauchemars prennent vie… Quelque chose cloche et notre aventurière compte bien en avoir le cœur net !À vous de résoudre ce mystère et de sauver Bloomtown et ses habitants du terrible destin qui les guette !