Éditeur : Mooneye Studios

Développeur : Kyle Banks

Genre : Aventure

Disponible sur PC/XSX/Switch

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Chinois.

Voyagez à votre propre rythme, en traversant des champs verdoyants, en escaladant des falaises abruptes et en faisant du canoë sur l'océan entre une chaîne d'îles en monde ouvert inspirée des archipels écossais de St. Kilda et Orkney. Découvrez de nouvelles îles et de nouveaux défis à travers le monde alors que vous vous efforcez de restaurer la couleur.Découvrez une histoire unique sur les adieux.