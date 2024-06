Éditeur : Lifeline Games

Développeur : Lifeline Games

Genre : Plateforme

Prévu sur PC

Date de sortie : N.C.

Langues : Français / Anglais / Allemand / Espagnol / Italien / Russe.

Vous suivez le périple d'un garçon qui, suite à un évènement tragique décide d'échapper à sa propre réalité.Dans cette fuite, il fera la rencontre d'un faon qu'il finira par apprivoiser.L'animal va peu à peu grandir tout au long de l'histoire et deviendra un compagnon indispensable et protecteur.Ce cerf aidera le petit garçon a trouver les forces pour se reconstruire et ressortir finalement grandi de cette expérience.